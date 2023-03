"Mask Singer" : la saison 5 arrive le 14 avril sur TF1, voici toutes les nouveautés

Vendredi 14 avril 2023 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la 5ème saison de "Mask Singer" qui fait le plein de surprises et de nouveautés.

Etes-vous prêts à mener une nouvelle enquête de "Mask Singer" ? Toujours aux manettes de cette nouvelle saison, Camille Combal sera accompagné d’un nouveau quatuor d’enquêteurs. Kev Adams et Jeff Panacloc seront rejoints par deux nouvelles enquêtrices Michèle Bernier et Elodie Frégé.

17 nouveaux personnages, 17 nouveaux costumes et 18 nouvelles célébrités… Qui se cache derrière les costumes de la Biche, du Husky, de la Sorcière ou du Chameau ?

Des nouveautés et d’énormes surprises pour cette 5ème saison :

Pour la 1ère fois, deux célébrités se cacheront sous le costume le plus impressionnant de l’histoire de Mask Singer : le Chameau !

Le Prono d'Or : dès qu’un enquêteur pense avoir trouvé quelle célébrité se cache derrière un costume, il peut actionner un kabuki géant qui fait exploser des confettis dorés sur le plateau ! C’est le Prono d’or !

Chaque enquêteur peut l’activer une fois par émission, uniquement sur les personnages qui n’ont pas encore fait l’objet d’un Prono d’or. Il doit alors inscrire secrètement dans une enveloppe le nom auquel il pense.

Ni le public, ni les autres enquêteurs, ni Camille Combal ne sauront de quel nom il s’agit. Seul l'huissier de justice de "Mask Singer" viendra vérifier ce Prono d’or.

S’il confirme que c’est la bonne réponse, non seulement l’enquêteur remporte 5 points dans le classement du meilleur enquêteur, mais aussi un indice qu'il partagera avec les téléspectateurs !

Si, en revanche, son Prono d’or est incorrect, il ne pourra plus kabouquer jusqu’à la fin de la saison !

3 stars internationales : comme chaque saison, deux stars internationales feront une prestation exceptionnelle, hors compétition, le temps d’une soirée, dans 2 épisodes différents et seront démasquées le soir même. Mais pour la 1ère fois, une 3ème star internationale sera présente et se dissimulera parmi les personnages en compétition !

Du très grand spectacle avec de la réalité augmentée. Pour cette nouvelle saison, le niveau artistique des mises en scène monte d’un cran avec une troupe de danseurs agrandie et plus de 500 costumes utilisés pour la saison ! Pour la 1ère fois, les performances scéniques des personnages utiliseront de la réalité augmentée associée à des projections en mapping pour un résultat extraordinaire et bluffant !

2 enquêteurs guests viendront épauler nos 4 enquêteurs lors de 2 soirées événements après avoir chanté en début d’émission et s’être démasqués à l’issue d’une enquête express.

Un casting exceptionnel : en plus d’accueillir 3 célébrités internationales pour la 1ère fois de son histoire, Mask Singer saison 5 affiche le palmarès le plus impressionnant de l’histoire de l’émission avec plus de 150 millions de disques vendus, des dizaines de millions d’entrées au cinéma, plusieurs personnalités à s’être produites devant plus d’un milliard de téléspectateurs en direct, des dizaines de médailles d’or, des titres olympiques et de champions du monde ! Légion d’honneur, American Music Awards, MTV Music Awards, Brit Awards, le casting de la saison 5 de Mask Singer bat tous les records !

Avant chaque prestation d’une célébrité masquée, les enquêteurs et le public devront être particulièrement attentifs aux indices, disséminés, dans les magnétos indices, dans les costumes, dans les différentes mises en scènes … De précieux atouts pour qui saura les repérer et les interpréter.

Nos quatre enquêteurs vont tout faire pour démasquer les 18 célébrités ! Et vous ? Saurez-vous deviner quelles célébrités se cachent derrière les masques ? A vous de jouer !