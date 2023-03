"Les 20 chansons de comédie musicale préférées des Français" sur W9 dimanche 9 avril 2023

Dimanche 9 avril 2023 à 21:05, Jérôme Antony vous dévoilera sur W9 le classement des 20 chansons de comédie musicale préférées des Français.

Au cours d’une soirée exceptionnelle, W9 a souhaité mettre à l’honneur 20 titres inoubliables, écrits pour ravir petits et grands dans les plus grandes salles de spectacles. Aussi mélodieuses que théâtrales, ces chansons incarnent des histoires légendaires qui continuent de nous faire rêver : ce sont les tubes de comédies musicales.

Starmania, Mozart l’Opéra Rock ou encore Les Dix Commandements ont été joués à guichet fermé en France et parfois même à l’international. Ces spectacles nous ont fait rire, pleurer et chanter à la faveur d’airs iconiques. Mais parmi ces multiples hymnes, quelles sont celles qui résonnent encore dans le cœur des français ? C’est ce que va vous révéler notre rendez-vous musical incontournable et son classement établit sur la base d’un grand sondage national Ifop.

20 tubes mythiques et autant d’histoires que nous allons vous raconter. En effet, interprètes, paroliers, producteurs et journalistes vous feront revivre en images et en mots, la genèse derrière le rideau rouge de vos 20 chansons de comédies musicales préférées. Celles qui ont permis de faire émerger de nouveaux artistes, celles qui ont cassé les codes et créé des polémiques et enfin celles que vous adorez vous remémorer au cours de karaokés.

Alors quels sont vos airs préférés de spectacles cultes comme Roméo et Juliette ou Notre Dame de Paris ? Quelles sont ces chansons magiques du Roi Soleil et d’Emilie Jolie dont vous ne pourrez jamais vous lasser ? Mais surtout, quelle est celle qui a remporté tous vos suffrages ?