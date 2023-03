"Taratata 100 % live" vendredi 24 mars 2023 sur France 2, les invités de Nagui & les 1ères images (vidéo)

Nagui vous donne rendez-vous sur France 2 vendredi 24 mars 2023 à 22:50 pour un nouvel inédit de "Taratata 100% live". Au programme, des duos, des reprises inédites, des confidences, de l'émotion et de la musique en live.

Pour ce second "Taratata 100 % live" inédit de l’année 2023, Nagui recevra des artistes d’univers musicaux différents qui offriront des moments rares à la télévision avec, pour la première fois sur le plateau, le mythique et légendaire groupe d'électro-pop britannique : Depeche Mode.

Pour cette soirée d’exception, Nagui accueillera les membres de Depeche Mode sur la scène de Taratata après leurs six années d’absence. Le groupe, qui compte parmi les plus influents et les plus populaires au monde, chantera « Ghosts Again », le tout premier single extrait de leur nouvel album Memento Mori, à sortir le 24 mars, et un second extrait, « Wagging Tongue ». L’occasion également d’interpréter deux de ses morceaux les plus iconiques : « Precious » et « Personal Jesus ».

De retour avec son album intitulé Aile-P disponible depuis décembre dernier, Zazie interprétera « Couleur », sa nouvelle chanson humaniste. Puis l’artiste aux multiples récompenses se produira en duo avec Marie-Flore, chanteuse à la voix aérienne, sur le titre « Bonnie and Clyde » de Serge Gainsbourg.

Après sept ans d’absence, Mickey 3D signe un retour plein de nostalgie avec l'album Nous étions des humains sorti en janvier dernier. C’est sur la scène de Taratata que le groupe de rock chantera son dernier titre, « Les réseaux social ». Puis, il offrira son interprétation du morceau « Sur la route de Memphis » en duo avec La Grande Sophie.

Et Nagui recevra, pour la première fois dans Taratata, Johnny Jane, un jeune artiste orléanais qui nous plongera dans un monde intimiste et authentique avec son single « Normal ».

Chacune des performances des invités sera ponctuée par leurs confidences sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi par des parenthèses musicales acoustiques comme toujours dans Taratata.

Des duos, des reprises inédites, des confidences sur le coin talk avec Nagui, de l’émotion et de la musique en live : votre rendez-vous musical en 2023, c’est toujours dans Taratata et nulle part ailleurs !