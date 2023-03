"Les 50 ans du disco : Les stars chantent pour le Sidaction" samedi 25 mars 2023 sur France 2

À l'occasion de la 30ème édition du Sidaction, France 2 proposera une soirée spéciale samedi 25 mars 2023 à partir de 21:10 dans laquelle les artistes vont célébrer les 50 ans du disco.

Sous la présidence de Line Renaud et de l’ambassadeur du Sidaction, Jean-Paul Gaultier, Julia Vignali et Vincent Niclo formeront un duo inédit pour accueillir sur la scène du Dôme de Paris de nombreux artistes. Ils célèbreront les 50 ans du disco en reprenant les grands classiques de ce phénomène musical né dans les années 70 !

Toute la soirée, retrouvez quelques-unes des icônes du disco : Sheila, Ottawan, The Weather Girls, Patrick Hernandez, The Gibson Brothers, Amanda Lear…

Mais aussi plusieurs générations d’artistes d’horizons différents : M. Pokora, Isabelle Boulay, Jenifer, Véronic Dicaire, Chimène Badi, Hyphen Hyphen, Mentissa, Bilal Hassani, Élodie Frégé, Hélène Ségara, Corine, Marina Kaye, la troupe du Paradis Latin et beaucoup d’autres…

À leurs côtés, parcourez 50 ans de tubes disco français et internationaux, d’Abba à Claude François, en passant par Gloria Gaynor, Dalida, Donna Summer et même Juliette Armanet…

It’s raining men, Laissez-moi danser , Copacabana, Spacer, Bravo tu as gagné, Magnolias for ever, Où sont les femmes ?, Born to be alive, D.I.S.C.O, Don’t stop ‘til you get enough, Le dernier jour du disco… Chaque tube disco sera plongé dans un tableau conçu et chorégraphié spécialement pour l’occasion.

Une grande soirée d’engagement pour l’association Sidaction afin de sensibiliser les téléspectateurs et faire appel à leur générosité.