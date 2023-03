"Voix des Outre-mer" : la finale de la 5ème édition sur Culturebox lundi 27 mars 2023

Lundi 27 mars 2023 à 21:10 sur Culturebox, Laurence Roustandjee et Fabrice di Falco vous proposeront de suivre la finale de la 5ème édition du concours "Voix des Outre-mer".

Le concours Voix des Outre-mer a montré des candidats de talent le samedi 4 février 2023 à l'Opéra Bastille !

Depuis 2017, le chanteur lyrique Fabrice di Falco et l’association Les Contres Courants organisent chaque année le concours Voix des Outre-mer. L’objectif est de rendre visibles la richesse et la diversité des Outre-mer et de célébrer la musique sous toutes ses formes, par la promotion du chant lyrique.

C’est ainsi que, pour cette cinquième édition, douze candidats (amateurs ou professionnels) sont en lice le 4 février sur la scène de l’Opéra Bastille. Ils doivent convaincre un jury de professionnels des médias et de la musique présidé par Richard Martet. Lors de cette soirée sont décernés le « Prix Voix des Outre-mer » et le « Prix jeune talent ».

Pour des régions et départements d’Outre-mer qui n’ont pas ou peu accès aux conservatoires, formations et structures adéquates, ce concours est un formidable outil d’accès à l’art ! Tout en favorisant l’émergence de chanteurs ultramarins à un niveau national, il a aussi pour vocation la formation et l’accompagnement de ces futurs talents, les finalistes bénéficiant d’une formation gratuite et d’un suivi.

Les candidats :

Les candidats ont remporté les finales régionales organisées ces derniers mois en Outre-mer et en Île-de-France.

Guadeloupe : Clara Gustave-dit-Duflo

Guyane : Thomas Custodio Vieira

Île-de-France : Axelle Saint-Cirel / Michael Serva

Martinique : Axelle Rascar Moutoussamy

Mayotte : Antone Boinali et Lollia Allaoui

et Nouvelle-Calédonie : Marie Canehmez

Polynésie française : Manaarii Maruhi

La Réunion : Ève Tibere

Saint-Martin/Saint-Barthélemy : Winona Berry

Saint-Pierre-et-Miquelon : Jessie Detcheverry

Wallis-et-Futuna : Mikaele Masei

Le jury