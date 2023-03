"Le Grand Débarras, un tri à tout prix" mercredi 29 mars 2023 sur Gulli (vidéo)

Mercredi 29 mars 2023 à 21:05, Gulli vous proposera de découvrir le premier numéro d'un nouveau divertissement : "Le Grand Débarras, un tri à tout prix".

Depuis 2022, le pouvoir d’achat est le sujet de préoccupation N°1 des français. Un nou- veau format original débarque tous les mercredis dans le Gulli PRIME pour les aider car ils ne le savent pas toujours, mais il y a du pouvoir d’achat dans leur placard.

Chaque numéro de l'émission "Le Grand Débarras, un tri à tout prix" est incarné par un énergique duo d’expertes : Cécilia Chopo, coach en rangement et organisation d’intérieur, et Mathilde Vauprès, l’une des plus jeunes commissaires-priseurs de France. Elles auront 3 jours pour aider un foyer à désencombrer et trier son intérieur puis vendre au meilleur prix les objets dont il se sépare pour financer un projet.

Bienveillantes et pédagogues, Mathilde et Cécilia vont parcourir la France pour accompagner au mieux les familles et les aider à réaliser un rêve !

Cette semaine notre duo d’expertes se rend dans la région toulousaine pour venir en aide à une grand-mère, sa fille et sa petite fille, 3 générations vivant sous le même toit.

Malgré une grande complicité entre elles, la promiscuité n’est pas toujours facile. Nathalie a beaucoup de vêtements et a envahi une chambre pour y faire son dressing. L’abri de jardin de Manou est devenu un véritable débarras où les trois femmes entassent. Il est grand temps de faire un tri.

Ces trois passionnées de jeu partagent un rêve : toutes les 3 à Las Vegas ! Elles comptent sur la vente de leurs affaires et objets superflus pour gonfler leur cagnotte et espérer partir bientôt !