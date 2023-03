"Sœurs Jumelles, Joyeusement féministe" mercredi 29 mars 2023 sur Culturebox

Mercredi 29 mars 2023 à 21:10, Culturebox diffusera "Sœurs Jumelles, Joyeusement féministe" une création inédite pour le festival « Sœurs Jumelles ».

Le festival « Sœurs Jumelles » met chaque année à l’honneur la musique et l’image dans la ville de Rochefort. Un évènement qui rend hommage à Agnès Varda et l'ensemble de son oeuvre, 4 ans après sa disparition.

Cinq voix singulières et complémentaires pour interpréter et s’approprier des chansons choisies pour refléter la résilience et le combat des femmes. Ce spectacle offre une plongée dans un répertoire mêlant chansons d’hier et d’aujourd’hui, emblématiques du féminisme : un répertoire constitué et arrangé pour l’occasion.

Entre chansons et projections d’images d’archives des films d’Agnès Varda mais aussi d’interviews de Delphine Seyrig, Gisèle Halimi ou Anne Sylvestre, pionnières du combat pour la parité entre hommes et femmes, cette soirée célèbre la musique, le cinéma et les femmes !

Les artistes sont accompagnées par le sextet historique de Michel Legrand et l’Orchestre Mirage Orchestra placés sous la direction musicale de Mathieu Herzog.

Avec : Benjamin Biolay, Requin Chagrin, Jeanne Cherhal, Neïma Naouri, Marie Oppert, P.R2B, Emily Simon, Rosemary Standley.

Avec la participation de la violoniste Anne Gravoin, l'orchestre Mirage Orchestra et le Sextet Michel Legrand.