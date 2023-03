"N'oubliez pas les paroles" : 3ème match du Tournoi des Maestro vendredi 21 avril 2023 sur France 2 avec Nagui

Vendredi 21 avril 2023 à 21:10, Nagui proposera sur France 2 le troisième et dernier match avant la finale de cette compétition incontournable du printemps : le Tournoi des maestros !

Pour cette 5ème édition, les 18 plus grands maestros du jeu s’affrontent en équipes avec un seul objectif : gagner et tenter de récolter, chaque vendredi, jusqu'à 100 000 euros au profit d’associations.

Pour cette seconde soirée, ce sera l’association « Mécénat Chirurgie Cardiaque » qui sera mise à l’honneur.

Deux nouvelles équipes de 3 maestros vont se défier tour à tour dans des épreuves créées pour tester leurs connaissances, leur mémoire mais aussi leur cohésion de groupe lors de duels et de défis collectifs.

Et grande nouveauté cette année : les maestros vont être confrontés à de nouvelles épreuves qui vont les surprendre…

Lors de la grande finale, les trois membres de l’équipe victorieuse seront récompensés par un week-end en famille plein d’aventures.

Qui saura garder son calme et ne se laissera pas déconcentrer ?

Les nouveaux du classement tireront-ils leur épingle du jeu ?

Parmi eux, Natasha, 14e, Caroline, 11e, et Kristofer, 9e : après avoir participé à leurs premiers Masters il y a quelques mois, ils participeront à leur premier Tournoi. Quant à Manon, arrivée 4e, et Louis, fraîchement devenu 8e meilleur maestro et détenteur de trois records : nombre de clochette d’affilée (10), nombre de clochettes (46) et nombre de victoires (65), ils découvriront pour la toute première fois les grandes compétitions de N’oubliez pas les paroles.

Alors, qui succédera à Hervé, Geoffrey et Lucile, vainqueurs de l’édition 2022 ?

Quelle équipe saura être la plus stratège et la plus solidaire ?

Rendez-vous vendredi 21 avril à 21:10 sur France 2 pour la suite de la compétition !