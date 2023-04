"Les pépites de Sébastien" samedi 15 avril 2023 sur C8 avec Patrick Sébastien

Patrick Sébastien vous donne rendez-vous sur C8 samedi 15 avril 2023 à 21:15 pour découvrir "Les pépites de Sébastien", une sélection d'images de ses archives télé de TF1 à France 2.

Dans cette nouvelle émission, Patrick Sébastien propose aux téléspectateurs de revoir des images étonnantes, drôles et parfois émouvantes issues de ses propres archives télé et qui ont été diffusées pendant plus de 30 ans dans toutes ses émissions à succès sur TF1, La Cinq et France 2.

Tout au long du programme, évoluant dans un décor virtuel original et innovant, Patrick Sébastien nous présente les séquences exclusives qu’il a sélectionnées et nous raconte des anecdotes sur ses amis artistes et sur les coulisses des tournages.

Vous retrouverez dans "Les pépites de Sébastien", le meilleur de Patrick Sébastien à la télévision. Du rire et de la bonne humeur bien sûr, avec des tubes interprétés par des stars déguisées qu’il faudra reconnaître (Qui se cache derrière qui ?), des séquences insolites mettant notamment en scène Michel Drucker, Les Nuls, Patrick Bruel, Eddy Mitchell, Henri Salvador et Enrico Macias, des imitations et des parodies bluffantes réalisées par Patrick Sébastien, des fous rires et de l’inattendu avec Jamel Debbouze, Laurent Baffie, Michaël Youn, Ramzy Bedia ou encore Olivier de Benoist, sans oublier des sketches cultes interprétés par des humoristes tels que Les Inconnus, Elie Kakou et Jean-Marie Bigard.

Mais aussi beaucoup d’émotion et de tendresse, avec des rencontres bouleversantes organisées de l’autre côté du miroir par Patrick Sébastien avec Claude Gensac, Annie Cordy, Carlos et Dani, des séquences marquantes avec Alain Delon, Serge Gainsbourg, Jean-Paul Belmondo et Paul Préboist ainsi que des moments de grâce absolue sur la scène du "Plus Grand Cabaret du Monde".