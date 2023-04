"Top Chef" : 6ème épisode mercredi 5 avril 2023 sur M6, voici les épreuves qui attendent les candidats (vidéo)

Mercredi 5 avril 2023, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 le 6ème épisode de la 14ème saison de "Top Chef", le le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

Cette semaine dans Top Chef, on replonge en enfance ! Les grands chefs puisent souvent leur inspiration dans leurs souvenirs d’enfance pour créer des nouvelles recettes.

Cette semaine, des plats de cantine aux desserts réconfortants, les candidats devront faire appel à leurs souvenirs d’enfance, les meilleurs comme les pires !

L'épreuve qualificative

Pour débuter la semaine, rendez-vous avec la mythique épreuve “Qui Peut Battre Philippe Etchebest ?”.

Cette année, les candidats vont devoir affronter le chef Etchebest et tenter de le battre ! Et pour cela, retour dans leurs pires souvenirs d’enfance : les légumes verts ! Le challenge sera de taille ! Le chef et les candidats vont devoir d’abord séduire un jury redoutable : des enfants qui détestent les légumes verts, mais également convaincre un chef trois étoiles, Régis Marcon. Ce chef, très engagé dans le bien-manger, officie depuis plusieurs années dans la cantine de son village où il prépare des plats, sains et délicieux, pour les déjeuners des enfants.

Alors les candidats vont-ils réussir à vaincre Philippe Etchebest et convaincre ce double jury exigeant ?

L'épreuve éliminatoire

Les candidats qui n’auront pas réussi à battre le chef Etchebest s’affronteront lors de la seconde épreuve.

Cette fois-ci, ils vont devoir faire appel à leurs meilleurs souvenirs d’enfance, puisqu’ils vont devoir retravailler les desserts préférés des enfants et en proposer une version gastronomique.

Pour les juger, une véritable légende vivante et grand habitué des cuisines de Top Chef, Pierre Gagnaire ; chef multi-étoilé qu’on ne présente plus, élu “Plus Grand Chef étoilé du Monde” par ses pairs.

Alors les candidats parviendront-ils à convaincre cette icône de la gastronomie et le faire retomber en enfance ? L’enjeu sera de taille car l’un d’eux sera éliminé du concours.

En seconde partie de soirée

"Top Chef" : La brigade cachée

Après trois victoires de suite, Hélène Darroze se lance un défi avec "La brigade cachée" : remporter le concours avec un candidat précédemment éliminé.

Au fil des épisodes, le candidat sortant affrontera le candidat qui a été éliminé la semaine précédente. Le dernier en lice gagnera la fameuse manchette de la brigade rouge d’Hélène Darroze et ensemble, ils intègreront le concours en quart de finale.