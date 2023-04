"Ce soir on chante pour l'Unicef, pour chaque enfant" mardi 25 avril 2023 sur W9 : les artistes présents

Mardi 25 avril 2023 à 21:05, Elodie Gossuin et Jérôme Anthony vous proposeront sur W9 une soirée musicale exceptionnelle au profit du fond d’urgence de l’UNICEF.

Depuis plus de 75 ans, l’UNICEF se bat pour les enfants et leurs familles au cœur des crises humanitaires, que ce soit actuellement sur le front de la guerre en Ukraine, dans les ruines du séisme en Turquie et en Syrie ou au cœur d’une sècheresse dévastatrice dans la corne de l’Afrique, les enfants sont toujours les premières victimes.

Aux côtés de nombreux artistes, Elodie Gossuin et Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous pour se mobiliser, pour chaque enfant. Chacun des artistes partagera un duo unique avec un enfant, des moments de partages émouvants et inédits. Symbole de notre solidarité avec les enfants du monde, ces jeunes chanteurs feront leurs premiers pas sur scène. S’ils ont un peu le trac, ils sont surtout bourrés de talents et très fiers de s’impliquer pour l’UNICEF.

À leurs côtés, des artistes que vous adorez : Matt Pokora, Kendji Girac, Amel Bent, Yanns, Anisha Louis et Enola, Nej, mais aussi Patrick Bruel, Chimène Badi, Tina Arena, Claudio Capéo, et bien d’autres.

C’est une soirée musicale exceptionnelle qui vous attend !

Pour soutenir l’UNICEF : https://don.unicef.fr