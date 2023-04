Jazz à la Villette avec Cimafunk & Fred Wesley sur Culturebox lundi 10 avril 2023 (vidéo)

Lundi 10 avril 2021 à 21:10, Culturebox vous propose de sortir des sentiers battus en compagnie de la rockstar afro-cubaine Cimafunk & le tromboniste Fred Wesley.

La rockstar afro-cubaine Cimafunk, dont le nom fait référence à son héritage de « cimarrón », les fugitifs qui ont résisté et échappé à l'esclavage, fait ressortir le meilleur des rythmes et des traditions cubaines, en y insufflant des sonorités africaines et afro-américaines.

Dans son deuxième album intitulé El Alimento, sorti en 2021, Cimafunk redéfinit la musique cubaine contemporaine ainsi que l'identité afro-latine et la fusion des cultures noires. C’est une célébration enivrante qui met à l’honneur également le funk, le hip-hop et la soul.

Pour la première fois, Cimafunk est rejoint sur scène par le tromboniste et arrangeur américain Fred Wesley, ancien directeur musical de James Brown, qui le surnommait « the funkiest trombone player ever ».

La soirée s’annonce renversante sur Culturebox !