"Top Chef" : 7ème épisode mercredi 12 avril 2023 sur M6, voici les épreuves qui attendent les candidats - Vidéo

Mercredi 12 avril 2023, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 le 7ème épisode de la 14ème saison de "Top Chef", le le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

Aujourd’hui, de nombreux chefs décident de proposer des plats gastronomiques plus accessibles. Pour cela, ils doivent diminuer leurs coûts et donc trouver des solutions : remplacer les protéines, sublimer les produits les moins chers et les cuisiner en entier-sans rien jeter ! Le mot gastronomie peut-il donc rimer avec économie ?

Cette semaine dans Top Chef, les produits ordinaires deviennent des plats extraordinaires…

L'épreuve qualificative

Pour la première épreuve, rendez-vous au marché ! Les candidats vont devoir y faire leurs courses afin de réaliser une entrée, un plat et un dessert. Mais attention, ils devront choisir leurs produits de la façon la plus économique possible, puisque le prix de leur panier aura une importance capitale : le candidat qui aura dépensé le plus d’argent ne pourra pas cuisinier et il ira directement en épreuve éliminatoire !

Pour les autres, un challenge de taille les attend ! À partir de leur panier économique, ils devront réaliser une assiette gastronomique et tenter de convaincre un jury étoilé, Fanny Rey (1 étoile), Arnaud Lallement (3 étoiles), Christopher Coutanceau (2 étoiles) et Franck Putelat (2 étoiles) !

Alors qui saura transformer des produits simples en une recette qui saura bluffer ce jury d’exception ? Qui sera directement qualifié pour la prochaine semaine ?

L'épreuve éliminatoire

Les candidats qui ne se sont pas qualifiés lors de la première épreuve iront en épreuve éliminatoire.

Pour cette épreuve, un nouveau défi incroyable les attend, lancé par le chef doublement étoilé Jérôme Banctel. À la tête des cuisines d’un palace parisien, le chef Banctel s’est amusé avec un produit populaire et peu cher : le poireau. Après de nombreuses recherches, il a réussi à élaborer une technique totalement inédite qui lui permet de proposer à sa carte une recette qu’il est le seul à maîtriser à travers le monde : le poireau soufflé. C’est donc ce challenge qu’il va lancer aux candidats : faire souffler un produit simple pour en proposer une version inédite et jamais vue.

Les candidats vont donc devoir faire preuve de créativité et de technique car, à l’issue de cette épreuve, l’un d’eux quittera définitivement le concours.

En seconde partie de soirée

"Top Chef" : La brigade cachée

Après trois victoires de suite, Hélène Darroze se lance un défi avec "La brigade cachée" : remporter le concours avec un candidat précédemment éliminé.

Au fil des épisodes, le candidat sortant affrontera le candidat qui a été éliminé la semaine précédente. Le dernier en lice gagnera la fameuse manchette de la brigade rouge d’Hélène Darroze et ensemble, ils intègreront le concours en quart de finale.