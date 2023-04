"Le Grand Débarras, un tri à tout prix" mercredi 12 avril 2023 sur Gulli

Mercredi 12 avril 2023 à 21:05, Gulli vous proposera de découvrir le troisième numéro de l'émission "Le Grand Débarras, un tri à tout prix".

Depuis 2022, le pouvoir d’achat est le sujet de préoccupation N°1 des français. Un nou- veau format original débarque tous les mercredis dans le Gulli PRIME pour les aider car ils ne le savent pas toujours, mais il y a du pouvoir d’achat dans leur placard.

Chaque numéro de l'émission "Le Grand Débarras, un tri à tout prix" est incarné par un énergique duo d’expertes : Cécilia Chopo, coach en rangement et organisation d’intérieur, et Mathilde Vauprès, l’une des plus jeunes commissaires-priseurs de France. Elles auront 3 jours pour aider un foyer à désencombrer et trier son intérieur puis vendre au meilleur prix les objets dont il se sépare pour financer un projet.

Bienveillantes et pédagogues, Mathilde et Cécilia vont parcourir la France pour accompagner au mieux les familles et les aider à réaliser un rêve !

Objectif : 800 euros pour un week-end en amoureux

Cette semaine notre duo d'expertes se rend en région parisienne pour venir en aide à un couple amoureux depuis plus de 20 ans. Depuis la pandémie, ils font face à des difficultés financières. Ne pouvant plus rembourser leur crédit, ils ont été obligés de louer les deux chambres de leurs enfants à des étudiants. Aujourd'hui, ils ont décidé de vendre une partie de leurs affaires.

En triant leurs placards, Cécilia et son assistante Vanille les aideront aussi à mettre de l'ordre dans leur vie. Et avec l'argent obtenu lors de la vente, ils espèrent pouvoir s'offrir un week-end en amoureux tant espéré et laisser leurs problèmes derrière eux.