Le concert de Channel Tres à Rock en Seine sur Culturebox jeudi 13 avril 2023

Jeudi 13 avril 2023 à 21:10, Culturebox vous propose de découvrir le rap façon West Coast de Channel Tres à travers son concert à Rock en Seine 2022.

Il rejoint la mythique liste de rappeurs que Compton, ville limitrophe de Los Angeles, a vu naître. Channel Tres est en passe d’affirmer un peu plus encore son empreinte artistique à l’Ouest.

Déjà auteur de nombreux EP et de deux albums, l’interprète de Topdown emmène ses auditeurs dans son univers californien. Reconnaissable par sa voix, mais également par sa facilité à remixer et donner une nouvelle identité à des mélodies connues, Channel Tres groove et fait groover !

Très loin de poser son flow sur des instrumentales ordinaires, il a fait des mélodies électroniques son terrain de jeu, en témoigne sa collaboration avec Polo & Pan ou Mura Masa.