"Mask Singer" : Canard était... Laura Flessel ! Regardez son démasquage - Vidéo

Vendredi 14 avril 2023 à partir de 21:10, Camille Combal vous a proposé de suivre sur TF1 le premier numéro de la 5ème saison de "Mask Singer" au cours duquel le Canard a été démasqué.

En compétition avec le Chameau et l'Alien, c'est finalement le Canard qui a obtenu le moins de suffrages du public de "Mask Singer" et c'est le second personnage de cette saison qui doit se démasquer.

Il est maintenant temps de découvrir qui se cache sous son masque. Grâce à la réussite de son prono d'or, Kev Adams a récupéré un indice (Élysée) qu'il a partagé avec Michèle Bernier, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Jean-Marc. Les enquêteurs sont maintenant sur la piste de Anne-Claire Coudray et Laurence Ferrari.

Alors qui se cache sous le Canard ? Regardez son démasquage...

Extrait de Mask Singer du 14 avril 2023.