Théâtre : la pièce "Il fallait pas le dire !" sur France 2 mardi 18 avril 2023

Dans le cadre de la semaine « Coups de théâtre » sur France Télévisions, France 2 diffusera mardi 18 avril 2023 à 21:10 la pièce inédite "Il fallait pas le dire !" avec Pierre Arditi et Évelyne Bouix.

L'histoire de la pièce

"Il fallait pas le dire !" surtout à quelqu’un de mauvaise foi. Parce qu’aujourd’hui tout est sujet à discussion, ils vont s’en donner à cœur joie. Trottinette, chirurgie esthétique, MeToo… Le débat est lancé, mais on ne sait pas où il va retomber, ni dans quel état.

Qui peut dire quoi ? Quand ? À qui ? Et dans quelles circonstances ? Alors qu’il est des domaines où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. Des petits mots du quotidien aux questions existentielles en passant par les secrets de famille, Elle et Lui se disent et se contredisent.

Après Le mensonge de Florian Zeller, Lune de miel de Noël Coward et Le mari, la femme et l’amant de Sacha Guitry, le couple Arditi-Bouix revient au Théâtre de la Renaissance dans une pièce écrite sur mesure pour eux par Salomé Lelouch.

En seconde partie de soirée...

La soirée théâtre de France 2 continue à 23:10 avec la pièce "Canard à l'orange".

Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, marié depuis quinze ans à Liz, qu’il trompe avec de nombreuses maîtresses. Un vendredi soir, Hugh apprend qu’elle a un amant. Au pied du mur, elle avoue alors à Hugh sa liaison avec un homme, avec qui elle compte partir le dimanche matin suivant.

Hugh offre à sa femme de prendre les torts à sa charge et de se faire prendre en flagrant délit d’adultère au domicile conjugal avec sa secrétaire, et invite l’amant à passer le week-end à la maison, afin de régler les questions du divorce. Liz refuse cette proposition qu’elle juge incongrue.

Mais lorsque Hugh lui avoue qu’il lui a tendu un piège et qu’il ne savait rien de sa liaison avec John Brownlow, Liz, piquée au vif, accepte pour montrer à Hugh à quel point son amant est mieux que lui.

Avec : Nicolas Briançon, Anne Charrier, François Vincentelli, Alice Dufour, Sophie Artur.