"Top Dog" : la compétition canine se poursuit sur Gulli jeudi 20 avril 2023

Jeudi 20 avril 2023 à 21:05, retrouvez "Top Dog" sur Gulli, la plus grande compétition canine des États-Unis qui débarque en France.

Des duos humain-chien inséparables vont révéler leur complicité à travers des parcours à couper le souffle ! "Top Dog", la plus grande compétition canine, débarque en France !

Un divertissement au poil qui réunit des maîtres et leurs chiens en tout genre, du petit nerveux au gros molosse, dans un parcours d’agility monumental. Pros hautement entrainés et amateurs se font face dans l’espoir de remporter 10 000$ pour le duo gagnant ainsi que 5 000$ remis à l’association animalière de son choix.

Chaque semaine, 6 chiens classés par catégorie (chiens policiers, chiens professionnels et chiens amateurs) s’affrontent dans un premier parcours de 9 obstacles. Sauter au-dessus d’un muret, traverser un pont suspendu ou tirer sur une sonnette. Les plus rapides et agiles passeront l’épreuve de la Maison du Chien dans laquelle ils devront trouver 2 objets ou encore monter à l’étage séparément.

Dans ce nouveau numéro, Un pitbull rapide affronte un malinois belge qui entraîne des chiens policiers, un schnauzer rebelle se heurte à un border collie intelligent, et un chien policier sportif défie une sympathique berger belge.

Même si le chien amateur, le chien professionnel et le chien policier entrent dans la Doghouse, un seul quittera Top Dog et se dirigera vers la finale.