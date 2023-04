"Les Voix de la Soul à l'Encre" avec Régine Lapassion sur Culturebox lundi 24 avril 2023

Lundi 24 avril à 21:10, Culturebox diffusera "Les Voix de la Soul à l'Encre" présenté par Régine Lapassion.

L’Amérique noire est à l’origine des courants musicaux les plus populaires de l’histoire de la musique : le jazz, le rhythm and blues, le disco, le funk, le hip-hop, etc. Mais, parmi tous, un style majeur reflète les bouleversements du XXe siècle : la « musique de l’âme », la soul.

Interprète virtuose de la musique noire américaine, faisant partie des plus grandes chanteuses afro-caribéennes (guyanaise d’origine martiniquaise), Régine Lapassion propose ce voyage dans le temps pour rendre hommage aux reines et aux rois de la soul à travers un concert événement : « Les Voix de la Soul ».

Un orchestre de 8 musiciens et 3 choristes, dans une ambiance de feu, reprendront les plus grands titres des plus grands interprètes tels que Otis Redding, Aretha Franklin, Ray Charles, B.E. King James Brown, Marvin Gaye, Stevie Wonder, George Benson, The Spinners, et bien d'autres...

Et, pour l'occasion, Régine Lapassion a souhaité inviter cinq de ses amis chanteurs antillo-guyanais de renom à la tonalité soul affirmée à partager la scène avec elle en solo ou en duo : Tony Chasseur, Maryloo Coopen, Alex Corvo, Stefan Filey et Céline Languedoc. Les prestations musicales sont ponctuées par les interventions des artistes expliquant leur attachement au titre ou à l'artiste interprété, offrant ainsi au spectateur un contexte à travers lequel appréhender la soul et son histoire.

Ce concert rend hommage à la soul puissante que nous connaissons tous au travers des voix mythiques d’Aretha Franklin, de James Brown, de Marvin Gaye. Un courant musical identitaire issu d'une histoire difficile, devenue universelle tant elle est une musique de l'âme et du coeur.