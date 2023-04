"Top Chef" : 9ème épisode mercredi 26 avril 2023 sur M6, voici les épreuves qui attendent les candidats

Mercredi 26 avril 2023, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 le 8ème épisode de la 14ème saison de "Top Chef", le le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

Nombreux sont les grands chefs qui s’inspirent de la cuisine du quotidien pour réaliser des plats gastronomiques exceptionnels...

L'épreuve qualificative

Dès la première épreuve, le ton est donné ! Les candidats vont déguster un plat de pâtes comme ils n’ont jamais vu, au dressage incroyable. Créé pour les Bocuse d’or, ce plat hors du commun a permis à son auteur de remporter ce concours si convoité. Et le chef à l’origine de ce plat, c’est Michel Roth, Meilleur Ouvrier de France et l’un des chefs les plus titrés de France. Il s’est mis comme défi de transformer les plats de tous les jours en cuisine de palace !

C’est donc un défi particulièrement redoutable que le chef va lancer aux candidats : réaliser un plat gastronomique à partir d’un élément que l’on a tous dans nos placards : les pâtes !

Alors quels candidats vont impressionner ce chef particulièrement exigeant ? Qui va se qualifier pour la prochaine semaine du concours ?

L'épreuve éliminatoire

Les candidats qui ne se sont pas qualifiés lors de la première épreuve devront s’affronter lors de l’épreuve éliminatoire pour garder leur place dans le concours. Leur objectif, sublimer un produit que l’on connait tous : une tarte.

Pour les juger, un chef renommé, aujourd’hui pâtissier, qui a longtemps officié comme chef cuisinier, Julien Dugourd ! À 37 ans, le chef Dugourd est l’un des pâtissiers les plus en vogue du moment, il officie dans un palace de la Côte d’Azur et est considéré par beaucoup comme le spécialiste de la tarte qu’il a retravaillée sous toutes les formes : salée, sucrée… sans pâte, les candidats vont devoir surprendre le chef avec une tarte originale et inédite !

Alors quels candidats vont réussir à relever ce challenge ? Les candidats devront faire preuve d’imagination et se dépasser afin de ne pas risquer l’élimination.

En seconde partie de soirée

"Top Chef" : La brigade cachée

Après trois victoires de suite, Hélène Darroze se lance un défi avec "La brigade cachée" : remporter le concours avec un candidat précédemment éliminé.

Au fil des épisodes, le candidat sortant affrontera le candidat qui a été éliminé la semaine précédente. Le dernier en lice gagnera la fameuse manchette de la brigade rouge d’Hélène Darroze et ensemble, ils intègreront le concours en quart de finale.