Soolking au Zénith de Paris à revoir sur Culturebox jeudi 27 avril 2023

Vendredi 27 avril 2023 à 21:10, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir le concert de Soolking au Zénith de Paris.

Soolking fait partie d’une catégorie assez rare dans le milieu de la musique urbaine, il est à la croisée de quasiment tous les styles musicaux. Artiste curieux et accompli, le natif d’Alger est devenu une machine à succès tout en gardant son identité et ses valeurs.

Ce mélange de cultures, d’influences, de langues et de styles, Soolking le doit à son parcours remarquable. De son vrai nom Abderraouf Derradji, Soolking est né et a grandi à Alger. Après des débuts en Algérie en tant que batteur dans un groupe de rock, il n’envisage aucun avenir dans son pays - à l’instar d’une majorité de jeunes de sa génération. Il décide donc de se rendre en France et de tenter de percer, d’abord en tant que danseur. Le tournant de la rue au succès se fait grâce au rap, quand, invité par un ami dans une émission de radio, il effectue un freestyle intitulé « Guérilla ».

Depuis, Soolking est devenu un artiste fédérateur incontournable du paysage musical français, en témoignent les 8 milliards d’écoutes sur les plateformes de streaming accumulées depuis 2018. Il est à ce jour l’un des artistes francophones les plus écoutés dans le monde. Son dernier album « Sans Visa » a été certifié disque de platine en seulement quelques mois.

Ses messages et son état d’esprit, que l’on retrouve au fil de ses chansons et de ses concerts, est capable d’unir un public d’horizon très divers.

C’est cette communion avec le public que ce concert, capté au Zénith de Paris, vient immortaliser. Pour son tout premier passage dans cette salle incontournable, Soolking a préparé une vraie fête pour son public, rassemblant bien évidemment tous ses tubes incontournables et de belles surprises comme des duos avec Kendji Girac, Lynda ou l’Algérino.