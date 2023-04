"Nouvelle maison pour une nouvelle vie" : le nouveau rendez-vous de Stéphane Plaza sur M6 à partir du 15 mai

Lundi 15 mai 2023 à 18:40, M6 débutera la diffusion de "Nouvelle maison pour une nouvelle vie", un nouveau rendez-vous quotidien présenté par Stéphane Plaza.

Vous rêvez de changer d’environnement et de déménager dans une région plus épanouissante ?

Avec le même budget que votre bien actuel, vous vous verriez bien troquer votre 40m2 sans balcon en ville pour un loft à 5 minutes de l’océan ? Ou votre pavillon mitoyen en banlieue pour un petit coin de paradis en pleine campagne ?

Grâce à Stéphane Plaza et des agents immobiliers partout en France, ce rêve va bientôt devenir possible !

Avec la crise sanitaire, le développement du télétravail, l’inflation... plus que jamais les Français sont nombreux à exprimer leur désir de changer d’air et de mode de vie dans une autre région. En 2022, 1 Français sur 3 déclarait avoir envie de changer de cadre de vie. Manque d’espace, promiscuité, stress, nuisances sonores... l’heure a vraiment sonné de vivre mieux... ailleurs. Ces familles le savent : quelque part, à quelques dizaines ou centaines de kilomètres, les attend le nouveau chez eux qui illuminera leur quotidien. Leur bien actuel est vendu, les cartons sont faits. Ne reste plus qu’à déménager ! Seulement voilà... comment dénicher la perle rare quand celle-ci se trouve à l’autre bout de la Franc.

Deux visites et un 3ème bien "mystère"

Chaque jour, nos familles découvriront deux biens répondant à l’ensemble des critères qu’elles ont donnés. Et parce qu’un nouveau toit ne serait rien sans le quartier qui l’accompagne, ce repérage s’accompagnera d’activités immersives et de rencontres pour leur donner un aperçu du futur quotidien qui les y attend.

Mais ce n’est pas tout ! Cerise sur le gâteau, chaque famille pourra également visiter un troisième bien bonus - le “bien mystère” - à sélectionner sur photos parmi deux propositions. Ce dernier ne répond pas point par point à toutes leurs attentes mais il possède ce petit supplément d’âme susceptible de faire la différence.

Pour le même prix, ces familles vont pousser les portes de nouveaux chez eux qu’ils n’auraient jamais osés imaginer. Réaliseront-ils enfin leur rêve de changer de vie ?

Bienvenue dans “Nouvelle maison pour une nouvelle vie” à suivre sur M6 du lundi au vendredi à 18:40 à partir du 15 mai 2023.