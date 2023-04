"N'oubliez pas les paroles !" : Finale du Tournoi des Maestros vendredi 28 avril 2023 sur France 2 - Vidéo

Vendredi 28 avril 2023 à 21:10 sur France 2, Nagui présentera la finale de la 5ème édition du Tournoi des Maestros de "N'oubliez pas les paroles !", la grande compétition incontournable du printemps.

Après 3 soirées pendant lesquelles les Maestros se sont battus par équipe, le Tournoi des Maestros s’achève à l’issue duquel sera révélé les vainqueurs de cette édition 2023.

Pour cette 5ème édition, ce sont les 18 plus grands maestros du jeu qui se sont affrontés en équipes avec un seul objectif : gagner et tenter de récolter, chaque vendredi, jusqu'à 100 000 euros au profit d’associations. Après avoir soutenu « Enfance Majuscule », « ARSLA » et « Mécénat Chirurgie Cardiaque », c’est la « Fondation Abbé Pierre » qui sera mise à l’honneur pour cette dernière soirée.

Une première manche va permettre de départager les 3 équipes finalistes, composée chacune de 3 Maestros. Seules les deux meilleures vont s’affronter lors de duels et de défis collectifs. Alors, qui réussira à rester le plus concentré ? Qui saura faire preuve de cohésion ? Et surtout, quelle équipe va réussir à s’imposer ?

Les trois membres de l’équipe victorieuse seront récompensés par un week-end en famille plein d’aventures.

Qui succèdera à Hervé, Geoffrey et Lucile, vainqueurs de l’édition 2022 ?

Rendez-vous vendredi 28 avril à 21:10 sur France 2 pour la grande finale !