Les 18 et 19 mai 2023 à 18:00, France 4 vous proposera de découvrir les premiers numéros de "La carte aux trésors juniors", la version junior du jeu emblématique de France 3.

France Télévisions propose une version junior de son jeu emblématique "La carte aux trésors" avec deux numéros inédits de "La carte aux trésors juniors", présentés par Maxine Eouzan, ancienne championne de gymnastique acrobatique et gagnante de "Koh-Lanta" en 2021, devenue journaliste sportive. Ces deux numéros inédits nous entraînent à la découverte des merveilles de Chantilly et du château de Compiègne.

Dans La carte aux trésors juniors, deux équipes concurrentes – les rouges et les bleus – s’affrontent dans une course d’orientation au cœur d’un célèbre domaine français.

Les règles du jeu de la version junior

2 équipes composées chacune de 2 enfants (une équipe bleue et une équipe rouge) ont la chance de jouer autour d’un lieu riche d’histoire quelque part en France. Les équipes tentent de résoudre une série d’énigmes dans et autour de ce lieu culturel, grâce à des moyens de transport à l’échelle des enfants : pas d’hélicoptère, mais du vélo, du canoë et la course à pied…

Le dispositif : 4 manches : 3 capsules indices à trouver pour résoudre l’énigme de la Rose des vents qui permet de localiser le coffre au trésor.

Au cours de chaque énigme, un candidat se déplace pour trouver la capsule indice, l’autre candidat, sur le plateau en plein air, dispose d’une tablette avec de la documentation et des indices complémentaires. Les deux candidats peuvent communiquer en permanence pendant toute l’épreuve pour résoudre ensemble l’énigme avant la fin du chrono.

Leur objectif : résoudre les 3 énigmes pour trouver la « Rose des vents » qui leur permettra d’accéder au trésor.

Chaque énigme permet aux enfants de jouer et d’apprendre sur le patrimoine de notre beau pays (histoire, architecture, arts, géographie, faune, flore, insolite…).

1er numéro : à la découverte de Chantilly

Dans la 1re émission, la zone de jeu se situe sur la commune de Chantilly, dans le département de l’Oise.

Les enfants découvrent le domaine de Chantilly avec son château, son parc et ses grandes écuries. Ils partent à la recherche d’un vieux grimoire dans la bibliothèque très british du château et doivent faire faire la révérence à un cheval pour trouver un indice précieux. Hors domaine, ils doivent actionner les incroyables pompes à eau du pavillon de Manse et plongent dans l’univers d’Alice au pays des merveilles dans le fantastique potager des Princes.

2ème émission : direction Compiègne

Le deuxième numéro se déroule au château de Compiègne, également dans le département de l’Oise.

Dans ce second épisode, les enfants découvrent les originalités et les petits secrets du château aménagé par Napoléon III, naviguent sur l’Oise en aviron avec le concours des champions français du Club d'aviron de Compiègne et doivent retrouver leur chemin dans l’immense, dense et mystérieuse forêt domaniale, la troisième plus grande de France.