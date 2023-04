"Si on lisait à voix haute" : Les 8 finalistes de l'édition 2023 diffusée en juin sur France 5

En juin prochain, France 5 diffusera la finale de l'édition 2023 de "Si on lisait à voix haute", le concours de lecture à voix haute lancé par François Busnel. Voici les 8 finalistes.

Pour sa quatrième édition, le concours de lecture à voix haute lancé par François Busnel pour France Télévisions avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et Lumni.fr confirme sa popularité auprès des professeurs et des élèves. Cette saison plus de 4500 classes rassemblant 120 000 collégiens et lycéens se sont inscrites.

Huit élèves ont franchi les trois étapes de sélection : d’abord au sein de leur classe, puis au niveau de leur académie et enfin au niveau national.

Ces jeunes âgés de 12 à 18 ans participeront à la grande finale de "Si on lisait à voix haute" qui sera diffusée sur France 5 en première partie de soirée.

Un jury composé de comédiens et d’écrivains désignera le meilleur lecteur ou la meilleure lectrice dans chaque catégorie.

Une fois encore, ce concours dont l’objectif est de donner envie de lire au plus grand nombre se révèle d’utilité publique et permet de susciter de nouvelles passions pour la lecture.

Nos finalistes viennent de toute la France,. Le concours dépasse même les frontières de l'hexagone et pour la première fois, une élève d’un établissement français à l'étranger a été sélectionnée.

Voici la liste des finalistes :

Catégorie Collège

Eléna Ziegler , 5ème, Collège Pierre de Coubertin, Font-Romeu (ac. Montpellier)

, 5ème, Collège Pierre de Coubertin, Font-Romeu (ac. Montpellier) Roman Pozzo Di Borgo , 6ème, Collège Henri Martin, Saint-Quentin (ac. Amiens)

, 6ème, Collège Henri Martin, Saint-Quentin (ac. Amiens) Rose-Victoria Nkoghe , 6ème, Collège-Lycée-Prépa Saint Anne Brest, Brest (ac. Rennes)

, 6ème, Collège-Lycée-Prépa Saint Anne Brest, Brest (ac. Rennes) Manon Boresch, 4ème, Lycée Francais de Vienne, Vienne.

Catégorie Lycée

Dalva O'Cornesse , Terminale, Lycée Gabriel Fauré, Annecy (ac. Grenoble)

, Terminale, Lycée Gabriel Fauré, Annecy (ac. Grenoble) Baptiste Montaigne , 2nde, Lycée Saint-Martin, Caen (ac. Normandie)

, 2nde, Lycée Saint-Martin, Caen (ac. Normandie) Solal Biget-Logre , 2nde, Lycée Notre Dame de la Providence, Vincennes (ac. Créteil)

, 2nde, Lycée Notre Dame de la Providence, Vincennes (ac. Créteil) Ludivine Meriot, Terminale, Lycée Louis Majorel, Toul (ac. Nancy-Metz).

Vous pouvez découvrir sur le site de Lumni les vidéos de ces 8 finalistes.