"Dream Team : la relève des stars" : un nouveau télé-crochet pour les enfants, bientôt sur TF1

À découvrir prochainement sur TF1, "Dream Team : la relève des stars", un nouveau concours de chant réservé aux enfants de 8 à 14 ans, présenté par Hélène Mannarino.

Développée conjointement par Fox Alternative Entertainment et TF1, la nouvelle émission "Dream Team : la relève des stars", présentée par Hélène Mannarino et coproduite par TF1 Production et Fox Alternative Entertainment, est un talent show unique et exceptionnel dans lequel s’affronteront 6 artistes français et leurs équipes formées de jeunes chanteurs.

Chacune des 6 Teams sera composée de 5 enfants talentueux et fans d'un artiste, partageant le même univers musical et artistique. Ils ont entre 8 et 14 ans et sont la relève des mentors : Matt Pokora, Jenifer, Camille Lellouche, Lara Fabian, Claudio Capéo et Black M.

À chacune des étapes, au cours desquelles les équipes se livreront à des performances époustouflantes, un panel de professionnels ainsi que le public présent arbitreront la compétition.

Performance vocale, performance scénique, cohésion d’équipe, tout comptera !

Et, à la fin, une seule équipe et son Mentor seront désignés gagnant !