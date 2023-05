"Taratata 100 % live" : Nouvel inédit le 26 mai 2023 sur France 2, les invités de Nagui

Des duos, des reprises inédites, des confidences, de l'émotion et de la musique en live dans le prochain inédit de "Taratata 100% live" qui sera diffusé sur France 2 vendredi 26 mai 2023 à 22:55 sur France 2.

Pour le dernier live de la saison, Nagui accueille le meilleur des scènes française et internationale pour un Taratata 100% live inédit ! Plusieurs artistes d'univers musicaux différents vont vous offrir des moments exceptionnels à la télévision dans une ambiance survoltée.

À l’occasion de la sortie de son nouvel album « - » le 5 mai, Ed Sheeran, la star aux 150 millions de disques vendus, va proposer une remarquable performance de son single « Eyes Closed » qui évoque la perte d’un de ses proches. L’auteur compositeur et guitariste anglais va également interpréter un second titre « Life Goes On » et « Castle on the hill », l’un de ses plus grands tubes, et se livrer, comme jamais, en interview guitare à la main !

Louis Bertignac signe son grand retour musical avec un nouvel opus plus personnel que jamais « Dans le film de ma vie », dont la sortie est prévue le 2 juin. Le guitariste et parolier va chanter son single « Allez vite » mais également l’un des titres les plus connus du groupe de rock anglais The Rolling Stones « Jumpin’ Jack Flash », en duo avec la révélation pop Cian Ducrot.

Avant de sillonner les routes de France pour aller à la rencontre de son public, Hoshi, l’interprète d’« Amour censure », présentera son nouveau single « Je partirai ». L’artiste au style musical pop-rock fera un duo avec le rappeur Youv Dee sur « Sweet dreams (are made of this) », l'un des plus grands titres du groupe Eurythmics.

Après les phénomènes « Ghost Town » & « In The Stars » qui ont ému le monde entier, Nagui va recevoir, pour la première fois, Benson Boone. À peine 20 ans et déjà star montante de la pop américaine, il viendra chanter son dernier single « Sugar Sweet ». L’auteur-compositeur et multi-instrumentiste interprétera aussi le tube planétaire de Sam Smith « Stay with me » avec Rori, révélation de la scène musicale belge propulsée par son titre « Docteur ».

Chacune des performances des invités de Nagui sera ponctuée par leurs confidences sur les moments ayant jalonné leur carrière, mais aussi par des parenthèses musicales acoustiques.

