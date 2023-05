"Mask Singer" : Homard était... Laurent Ruquier ! Regardez son démasquage - Vidéo

Vendredi 5 mai 2023 à 21:10, Camille Combal a ouvert le 4ème prime de la 5ème saison de "Mask Singer" avec un nouveau personnage : le Homard, l'enquêteur mystère de la soirée.

Le temps de la soirée, le Homard va remplacer Michèle Bernier, absente exceptionnement sur ce prime.

Après unesérie d'indices et une prestation en live sur le titre "Attention mesdames et messieurs" de Michel Fugain où sa voix était bien reconnaissable, il est maintenant temps de le démasquer et de découvrir qui se cache sous le masque du Homard.

Tout le monde s'accorde sur le nom de Laurent Ruquier. Qui va rejoindre Elodie Frégé, Kev Adams et Jeff Panacloc sur la table des enquêteurs ?

Extrait de Mask Singer du vendredi 5 mai 2023