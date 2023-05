"Un dîner presque parfait" : Spéciale Camping en Camargue sur W9 du 8 au 12 mai 2023

Du lundi 8 mai au vendredi 12 mai 2023 à 18:50 sur W9, "Un dîner presque parfait" pose ses valises dans le parc national de Camargue et vous propose une immersion au camping !

À cette occasion, nos cinq candidats vont tout faire pour convaincre les autres que leur dîner est le meilleur.

Cette semaine va mettre à l’honneur cinq candidats partageant la même passion : Le camping. Mais alors en passant du camping sauvage à celui 4 étoiles, nos convives vont se montrer plus surprenants et audacieux que jamais. Attention toutefois à respecter les valeurs du camping : la bonne humeur, le partage mais surtout la cuisine au barbecue !

Alors, lequel d’entre eux saura convaincre ses invités et maitriser la cuisine au brasero pour remporter le titre de « meilleur hôte de la semaine » ?

Au menu de cette semaine inédite :

Lundi, c’est Anthony notre ancien animateur en club de vacances qui ouvre la semaine. Ce roi de la fête et de la bonne humeur, va proposer un dîner avec un étonnant burger de Taureau... Notre fêtard, arrivera-t-il à mettre aussi bien le feu à l’appétit de ses convives, qu’il a l’habitude de le faire sur les pistes des dancefloors ?

Mardi, c’est au tour de Tina notre Miss camping au tempérament spontané et naturel de passer derrière les fourneaux. Plus habituée aux strass et aux paillettes, qu’aux casseroles et barbecues, notre charmante célibataire ne laissera pas insensibles ses camarades de compétitions... Entre soleil et séduction, parviendra- t-elle à se hisser à la première place du classement et dans le cœur de ses convives ?

Mercredi, c’est Paule l’adepte du camping sauvage qui clôturera la semaine. Elle fera découvrir à ses convives une cuisine végétarienne et exotique à son image, mais qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Parviendra-t-elle à faire changer d’avis ses convives pour remporter la compétition ?

Jeudi, Jean notre Belge star de télé-réalité, mais surtout séducteur invétéré va faire voyager ses convives en préparant un dîner rendant hommage à ses origines syriennes. Mais attention pour notre compétiteur chaud comme la braise de ne pas se brûler sur le feu hardent des critiques...

Vendredi, Sandra notre reine de la punch-line va clôturer cette semaine de compétition. Pas avare en critiques depuis le début de la semaine, elle va devoir affronter cette fois-ci l’avis des autres candidats. Son menu, intégralement dédié à la cuisine africaine, risque de dérouter encore plus ses convives... Attention, la vengeance est un plat qui se mange froid