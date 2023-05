"Top Chef" : 11ème épisode mercredi 10 mai 2023 sur M6, voici les épreuves qui attendent les candidats - Vidéo

Mercredi 10 mai 2023, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 le 11ème épisode de la 14ème saison de "Top Chef", le le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

Cette semaine, les sens des candidats vont être mis à rude épreuve ! La vue, le toucher, l’odorat et bien sur le goût : les candidats vont devoir mettre leurs sens en éveil pour remporter les deux épreuves mythiques de cette semaine. Feront-ils preuve de bon sens ?

Épreuve qualificative

Pour la première épreuve, c’est le retour de la fameuse boîte noire !

Privés de la vue, les candidats ne pourront se reposer que sur leur goût, leur odorat et leur toucher pour retrouver le plat secret imaginé pour l’occasion par le chef doublement étoilé, Pascal Barbot. Habitué de Top Chef, Pascal Barbot avait participé à la boîte noire l’an dernier et Il se souvient de cette expérience comme si c’était hier, c’est pourquoi il a réfléchi à un plat complexe et trompeur pour challenger les sens des chefs et des candidats cette année !

Pour l’occasion, il va leur lancer l’un des défis les plus difficiles depuis la création de cette épreuve puisqu’il a imaginé une recette totalement végétarienne, mais qui reproduit à la perfection la sensation, les textures et le goût d’un plat de viande !

Alors, les sens des candidats et des chefs seront-ils assez affutés pour découvrir quelle recette se cache dans la boîte noire ? Vont-ils réussir à relever le défi lancé par le chef où vont-ils tomber dans le piège de Pascal Barbot ?

Épreuve éliminatoire

Les candidats qui n’ont pas remporté l’épreuve de la boîte noire risqueront leur place lors de l’épreuve éliminatoire. Et s’ils étaient privés de la vue lors de la première épreuve, sur la seconde, c’est le visuel au contraire qui va compter plus que tout puisque c’est le retour d’une autre épreuve culte du concours : la photo culinaire !

Et ce sont deux chefs triplement étoilés depuis plus de 15 ans, à la tête des plus grands palaces parisiens, qui vont lancer ce défi : Éric Frechon et Christian Le Squer. Ces deux chefs de renom sont connus pour leur exigence en terme de dressage et pour les visuels exceptionnels de leurs assiettes. L’objectif des candidats : les convaincre à leur tour avec un dressage inédit mettant en valeur un produit simple, l’oignon. Leurs assiettes seront photographiées à la fin de l’épreuve et seuls les plats les plus impactants visuellement seront dégustés.

Alors, les candidats seront-ils à la hauteur du défi lancé par ces chefs d’exception ? Vont-ils réussir à transformer un simple oignon en un plat d’exception ? L’enjeu est énorme car le plat gagnant sera sélectionné pour faire la couverture d’un célèbre magazine culinaire alors qu’un candidat sera définitivement éliminé du concours !

En seconde partie de soirée

"Top Chef" : La brigade cachée

Après trois victoires de suite, Hélène Darroze se lance un défi avec "La brigade cachée" : remporter le concours avec un candidat précédemment éliminé.

Au fil des épisodes, le candidat sortant affrontera le candidat qui a été éliminé la semaine précédente. Le dernier en lice gagnera la fameuse manchette de la brigade rouge d’Hélène Darroze et ensemble, ils intègreront le concours en quart de finale.