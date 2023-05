Eurovision 2023 : La finale en direct sur France 2 samedi 13 mai 2023 - Vidéo

Samedi 13 mai 2023 à partir de 21:00, France 2 retransmettra en direct de Liverpool la 67ème édition du concours Eurovision de la chanson.

Suite à la victoire de Kalush Orchestra, candidats de l’Ukraine en 2022, cette 67ème édition se déroule cette année à Liverpool, à l'Arena, devant plus de 11 000 spectateurs.

Pour cette édition 2023, la France sera représentée par La Zarra.

Voix, regard, hanches, énergie, La Zarra affirme tout, sans concessions. Une liberté éclatante, fière, touchante. Elle surgit d’un grand classique hollywoodien avec l'indépendance têtue des grandes voix sans amarres. Le stylisme à la fois classe et flashy d’Audrey Hepburn ou de Marilyn Monroe, avec le sens du tragique d’Édith Piaf, l'ivresse post-moderne de Lady Gaga, la franchise à nu de Barbara et la fragilité de Dalida… Toujours avide de force et d’élégance, aujourd’hui, c’est pour la France que son cœur bat et qu'une histoire d’amour sublime et imprévue est entrain de se créer.

Je suis très honorée de représenter la France à l’Eurovision, le concours de chansons le plus iconique au monde. Quelle fierté pour moi d'avoir la chance d’interpréter ma chanson devant plusieurs millions de téléspectateurs à travers le monde. La Zarra

Cette grande finale sera présentée et commentée Laurence Boccolini et Stéphane Bern.