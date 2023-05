"Les rois de la piscine" : La saison 10 débute sur 6ter samedi 13 mai 2023

Samedi 13 mai 2023 à 21:05, 6ter débutera la diffusion de la 10ème saison inédite de l'émission "Les rois de la piscine". Présentation des deux épisodes diffusés cette semaine.

De sublimes cascades, d’incroyables bassins à débordement, des spas relaxants : découvrez des piscines à couper le souffle, dignes des plus grands hôtels de luxe !

Plongez au cœur de ces incroyables paradis aquatiques.

21:05 Épisode 1 Vous avez dit « piscines de luxe » ?

À Austin, au Texas, une jeune famille souhaite construire un paradis rustique et raffiné pour passer les vacances dans leur jardin. Les Escobedo adorent voyager, et de plus, Jennifer travaille pour une compagnie aérienne et connaît de superbes lieux de vacances dont elle s'inspire pour les recréer dans sa maison. Ils ont décidé d'amener tout ce qu'ils aiment concernant les vacances dans leur jardin à San Antonio.

Mike et Jim conçoivent l'oasis de leurs rêves avec des cascades, des lumières LED, un bar dans l'eau et une cabane pour le barbecue.

21:05 Épisode 2 Qui a la plus belle piscine ?

Une famille californienne a récemment déménagé dans la région vallonnée du Texas et souhaite maintenant une piscine qui lui rappelle l'océan Pacifique. Alors que leurs filles s'approchent de l'âge adulte, la famille décide d'amener les vacances de façon permanente.

L'équipe des Rois de la piscine conçoit une piscine avec une grotte dotée d'une cascade, un tobogan et un spa de nage pour offrir à cette famille une journée à la plage dans leur propre jardin. Avec une telle équipe, prête à exaucer tous les vœux, il n'en faut pas beaucoup pour être heureux.