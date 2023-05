"Nos Plus Belles Années Télé" : 1er numéro samedi 20 mai 2023 sur C8

Samedi 20 mai 2023 à 21:15, C8 vous proposera de revivre "Nos Plus Belles Années Télé" dans le premier numéro d'une série inédite de 4 émissions.

Dans "Nos Plus Belles Années Télé", C8 vous proposons un voyage dans le temps. Vous allez parcourir 40 ans de souvenirs télé.

À l’occasion de quatre soirées spéciales tout en images, cette machine à remonter le temps vous fera revivre des moments de télévision inoubliables, qui se sont déroulés depuis le début des années 80 jusqu’à nos jours.

Au programme de cette première émission, du rire et de l’inattendu avec Laurent Gerra face à Jean-Pierre Foucault, Gad Elmaleh et Jamel Debbouze, Kad et Olivier, Les Inconnus, Les Bodin’s, Cyril Hanouna et Camille Combal, La Bande à Fifi, Michaël Youn, Michel Boujenah, Gérard Lanvin et Benoit Poelvoorde, Nagui et Michel Serrault, Blanche Gardin, Thierry Lhermitte et Anémone.

De l’émotion avec Faustine Bollaert face à Dorothée chez Michel Drucker, Fabrice Luchini face à Mireille Dumas, William Leymergie ou encore Marie-Ange Nardi.

Et des clashs mémorables signés notamment Albert Dupontel et Christophe Hondelatte.

Bon voyage dans nos plus belles années télé !