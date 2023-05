"Le grand échiquier" de retour sur France 3 vendredi 16 juin 2023, les invités de Claire Chazal

Vendredi 16 juin 2023 à 21:10, France 3 vous proposera un "Grand Échiquier" exceptionnel placé sous le signe de la langue française et de la francophonie.

Enregistrée dans le cadre du château de Versailles, cette soirée sera présentée par Claire Chazal accompagnée, pour l’occasion, d'Alex Vizorek. La direction musicale sera assurée par l’Orchestre de l’Opéra royal du château de Versailles dirigé par Stefan Plewniak.

Au programme… De la chanson avec Etienne Daho, Véronique Sanson, Abd al Malik, Lynda Lemay, Yves Duteil et Kalash à la littérature en compagnie de Tahar Ben Jelloun et Sophie Marceau, de la danse avec Benjamin Millepied et Sadek Berrabau au classique sublimé par Fatma Saïd, Marina Viotty et Pretty Yende, en passant par la comédie française et l’humour incarnés par l’inimitable jongleur de mots Stéphane de Groodt.

Paul Rondin, directeur de la Cité internationale de la Langue française, qui devrait ouvrir ses portes au public prochainement, viendra nous raconter les enjeux de ce nouveau lieu culturel, situé au cœur du château de Villers-Cotterêts et entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones.

Autant d’invités venus de tous les horizons qui viendront célébrer, chacun à leur façon, la langue française, sa diversité, son évolution et son rayonnement à travers le monde…