"Les Grosses Têtes" passent le Bac sur France 2 mardi 30 mai 2023, les invités de Laurent Ruquier

Mardi 30 mai 2023 à 21:10 sur France 2, "Les Grosses Têtes" de Laurent Ruquier passent le bac et retournent sur les bancs de l’école pour vous prouver qu'on peut apprendre en s'amusant…

Pas de session de rattrapage pour nos "Grosses Têtes" qui, comme à chaque fois, répondront à des questions de culture générale, sans antisèche ! Happenings et surprises se succèderont au rythme de l’orchestre surdiplômé de Laurent Ruquier.

Pour aider nos sous-doué(e)s : Anne Roumanoff, Isabelle Mergault, Fabrice, Max Boublil et Richard Gotainer.

Cancres ou premiers de la classe, qui de nos "Grosses Têtes" obtiendra la mention « Très Bien » ? Vous le saurez en notant les performances de Caroline Diament, Roselyne Bachelot, Rachel Khan et Valérie Mairesse, affrontant Az, Jérémy Ferrari, Paul El Kharrat et Sébastien Thoen – deux équipes emmenées par des délégués de classe exemplaires : Joyce Jonathan pour les garçons et Florian Gazan pour les filles !

Venez vite passer le bac avec "Les Grosses Têtes", une soirée à ne sécher sous aucun prétexte !

La soirée se poursuivra avec Laurent Ruquier sur France 2 avec la rediffusion, à 23:20, de l'émission "Les enfants de la télé, la grande soirée".