"Musiques en fête" en direct des Chorégies d’Orange le 19 juin sur France 3, les artistes présents

Lundi 19 juin 2023 à 21:10 sur France 3, Cyril Féraud et Judith Chaine présenteront "Musiques en fête" en direct des Chorégies d’Orange.

Depuis 2011, France 3 propose chaque année en ouverture du festival des Chorégies d’Orange un spectacle exceptionnel qui rassemble tous les amoureux de la musique, les curieux et les néophytes comme les mélomanes les plus exigeants : "Musiques en fête", en direct des Chorégies d’Orange.

Dans le splendide écrin architectural qu’est le Théâtre antique, des jeunes artistes comme des grandes voix et des musiciens confirmés, soutenus par plus de 200 musiciens d’orchestre, artistes des chœurs et danseurs, offrent un spectacle unique aussi fort visuellement que musicalement.

Devenu année après année un rendez-vous incontournable de la saison musicale estivale française, "Musiques en fête" permet au public de se divertir tout en découvrant ou redécouvrant les plus grands airs d’opéra, de comédies musicales, ainsi que les plus belles chansons du répertoire, des ballets et danses de tradition françaises comme étrangères ,des musiques traditionnelles, etc.

En direct sur France 3 et France Musique, Cyril Féraud et Judith Chaîne recevront Maxim Vengerov, violoniste à la renommée internationale, le grand pianiste français Alexandre Tharaud, la soprano italienne Mariam Battistelli, la mezzo-soprano Marina Viotti, la trompettiste Lucienne Renaudin Vary, l’accordéoniste Félicien Brut, les barytons Florian Sempey et Jérôme Boutillier, la mezzo-soprano Anna Goryachova, la soprano hongroise Csilla Boross, le groupe de musique Klezmer Sirba Octet, une troupe de danseurs traditionnels ukrainiens venant de la ville de Lviv, le baryton basse argentin Nahuel Di Pierro, les 350 enfants de Pop Opéra, la chanteuse Isabelle Georges, ainsi que de nombreux jeunes étoiles de la scène lyrique française !

Pour porter ce programme musical exigeant, les chefs d’orchestre Luciano Acocella et Didier Benetti, qui se partagent la baguette chaque année depuis la création du programme, seront rejoints par la jeune et talentueuse cheffe d’orchestre française Chloé Dufresne.

Avec l’Orchestre national de Montpellier.

Avec les artistes du Chœur de Parme et du Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo.

Avec la maîtrise de l’Opéra d’Avignon.