"Fauteuils d'orchestre" vendredi 9 juin sur France 5, les invités d'Anne Sinclair - Vidéo

Vendredi 9 juin à 21:00 sur France 5, depuis le Théâtre des Champs-Élysées, Anne Sinclair recevra des artistes exceptionnels pour célébrer l'art lyrique.

L’émission de musique classique de référence sur le service public retrouve le Théâtre des Champs-Élysées pour recevoir des artistes exceptionnels dans ce nouveau numéro de Fauteuils d’orchestre qui célèbre les grandes voix d’aujourd’hui.

Pour célébrer l’art lyrique, Anne Sinclair sera accompagnée par l’une des plus grandes chanteuses de sa génération : Béatrice Uria-Monzon. Longtemps l’une des mezzo-sopranos les plus demandées dans le monde, notamment pour son interprétation de Carmen, sa voix a évolué vers le répertoire de soprano dans lequel cette artiste française s’impose désormais, avec de grands rôles, toujours sur les plus grandes scènes.

Elle sera rejointe par Pene Pati, le ténor talentueux originaire des îles Samoa, et par la mezzo-soprano française Clémentine Margaine. Tout au long de la soirée, ils partageront leur amour de la musique et du répertoire lyrique !

Comme le veut la tradition de Fauteuils d’orchestre, d’autres artistes talentueux feront également vivre leur passion de la musique sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées : nous aurons le plaisir d’entendre le violoncelliste Raphaël Pidoux et l’ensemble Cello8 et de découvrir la jeune violoncelliste virtuose Anastasia Kobekina.

Nous retrouverons également la chronique de Max Dozolme de France Musique.

Au programme donc : de grandes voix, des découvertes et de jeunes talents.

Béatrice Uria-Monzon et les artistes qui l’auront entourée finiront la soirée Fauteuils d’orchestre en musique par un concert, accompagnés par l’Orchestre de chambre de Paris sous la direction de Pierre Bleuse.

Pierre Bleuse témoignera de la présence centrale de la musique dans sa vie depuis l’enfance et nous parlera du Festival Pablo Casals de Prades qu'il dirige désormais.