"Certifié Mado" le spectacle de Noëlle Perna sur C8 samedi 10 juin 2023

Samedi 10 juin 2023 à 21:15, C8 diffusera en première exclusivité le spectacle "Certifié Mado" de capté le 18 février 2022 au Casino Barrière de Toulouse.

Noëlle Perna, dit Mado, revient avec un nouveau one-woman show qui promet de surprendre son public de fans.

La Niçoise certifie de ne plus raconter de "cagades" made in Côte d'Azur et de rester dans le "feel good". Une performance haute en couleur dans laquelle elle traite de nombreux sujets de société à sa manière, de « l’éco-logique » à la recette des blettes en passant par les nouvelles technologies, l'évolution des tenues vestimentaires ou encore les relations de couple.

Mado, personnage exubérant, fait exploser les codes avec un malin plaisir.