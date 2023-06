"La carte aux trésors" de retour sur France 3 le 5 juillet 2023 avec Cyril Féraud

"La carte aux trésors", le grand jeu d'aventure mené tambour battant par Cyril Féraud, sera de retour sur France 3 mercredi 5 juillet 2023 dans une nouvelle saison inédite et de somptueux paysages.

"La carte aux trésors", le jeu d'aventure et de découverte de France 3, est de retour tout l'été avec six épisodes.

Cyril Féraud vous emmène cet été à la découverte du patrimoine de nos plus belles régions.

Au programme : la vallée de la Maurienne, la Côte d'Opale, la Lozère, l'Alsace ou encore les Bouches-du-Rhône.

Vous pourrez également redécouvrir les paysages et les richesses du Cantal.

Premier numéro : La Maurienne.

Ce nouveau numéro se déroule en région Auvergne-Rhône-Alpes, à la découverte de la Savoie, et plus particulièrement de la vallée de la Maurienne. Notre zone de jeu s’étendra le long de l’Arc, la rivière qui coule dans la vallée de la Maurienne, entre le massif de la Vanoise au nord et l’Italie et le col du Galibier au sud, en passant par Saint-Jean-de-Maurienne, Modane et Bonneval-sur-Arc.

Les deux candidats, Charlotte et Najim, vont devoir résoudre des énigmes pour découvrir le Trésor et s'élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte de décors grandioses où des amateurs de sensations fortes défient la loi de l’équilibre ! Ils dégusteront une fondue célèbre, qui fait la réputation de la Maurienne et de la Savoie.

Nous nous intéresserons ensuite à une énergie verte, une ressource assez méconnue qui a accompagné le développement de la région. Déjà exploitée depuis plus d’un siècle, elle semble inépuisable !