Le concert "Central Tour" d'Indochine sur TMC vendredi 16 juin 2023 - Vidéo

Vendredi 16 juin 2023 à 21:25, TMC offrira à ses téléspectateurs le concert du groupe Indochine "Central Tour" inédit à la télévision.

Le "Central Tour", la tournée historique des stades, ce sont 6 concerts à travers la France (Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon ainsi que deux dates à Lille) qui ont généré 6 records d’affluence toutes disciplines confondues avec en totalité 417 799 spectateurs !

Pour cette tournée, le groupe se produit autour d'un dispositif unique et spectaculaire : une scène de 850 m², équipée d'une tour de 45 mètres de haut, de 1500 projecteurs et disposant du plus grand écran jamais utilisé pour un concert live de 2500 m², spécialement conçu pour le "Central Tour" !

Sorti en Janvier 2023, l’album "Central Tour" fut directement N°1 des ventes en France et en Belgique et certifié Disque d’Or et Vidéo Triple Platine.

Pour cette soirée d'exception, Indochine interpréta ses plus grands succès comme "Nos célébrations", "Punishment Park", "3SEX" (avec Christine and the Queens), "Alice & June", "Trois nuits par semaine", "J’ai demandé à la lune" (avec la Musique de la Garde Républicaine) ou encore "L’aventurier"...

Un concert historique à ne manquer sous aucun prétexte !