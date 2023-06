Le spectacle "Vive demain !" de Michèle Bernier sur C8 samedi 17 juin 2023

Samedi 17 juin 2023 à 21:15, C8 diffusera le spectacle "Vive demain !" de Michèle Bernier capté les 11 & 12 mars 2023 à la Salle Pleyel de Paris.

"Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver son linge à la brosse à chiendent sur la planche à laver, à genoux dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins dix degrés dehors, et sans gants Mappa, ça n’existait pas !"

Mieux vaut rire des "C’était mieux avant", ou "Au moins quand j’étais jeune" ou "Pour nos enfants, ça va être terrible !" que de se laisser entraîner par la morosité ambiante, parce que de toute façon la seule chose qui importe, c’est le futur. C’est lui que nous allons vivre. C’est lui qui va nous surprendre. Donc "Vive demain !"

Après le succès des spectacles "Le Démon de midi", "Et pas une ride !", "Je préfère qu’on reste amis" et "Folle Amanda", Michèle Bernier revient seule en scène avec un nouveau spectacle encore plus visuel et musical, mis en scène et co-écrit par sa complice Marie Pascale Osterrieth.