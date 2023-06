"La fête de la musique" mercredi 21 juin 2023 sur France 2 en direct de Reims, les artistes présents

Mercredi 21 juin à partir de 21:10 sur France 2, Garou et Laury Thilleman présenteront en direct de Reims l'édition 2023 de "La fête de la musique".

Cette année, France 2 fête la musique à Reims avec un show exceptionnel, de plus de 3h30, en direct, animé par Laury Thilleman et Garou.

Une soirée inédite, mise en scène et chorégraphiée par Kamel Ouali, avec plus de 40 artistes en live : Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Matt Pokora, Aya Nakamura, Patrick Fiori et Corsu, Hoshi, Amir, Naps, Santa, Marina Kaye, Pierre de Maere, Chico et Les Gypsies, Ycare, Youri Buneaventura, Gims, Juliette Armanet, Claudio Capéo et beaucoup d’autres…. Ils seront accompagnés par les danseurs de la troupe du Paradis Latin et d’Ecole de danse Studio 511.

Une soirée de fête rythmée par des medleys, des duos exceptionnels, les tubes du moment et les talents d'aujourd'hui et de demain.

France 2, la ville de Reims et la région Grand Est, vous donne rendez-vous le 21 juin à 21:10, en direct de Reims pour La Fête de la musique !