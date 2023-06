Le concert "Power Our Planet : Live in Paris" sur France 2 jeudi 22 juin 2023, les artistes présents

Jeudi 22 juin 2023 à 23:00, en différé du Champs-de-Mars, au pied de la tour Eiffel, Daphné Bürki et Raphäl Yem vous feront vivre le concert "Power Our Planet : Live in Paris".

Dans le contexte du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui aura lieu à Paris les 22 et 23 juin prochain, Global Citizen organise un événement inédit sur le mythique Champ-de-Mars afin de faire entendre la voix de l'écologie : Power Our Planet : Live in Paris.

L'événement sera l'occasion de lancer des appels à l'action de la part de certains des plus grands jeunes activistes climatiques du monde, notamment Xiye Bastida, Camille Etienne, Jerome Foster, Brianna Fruean, Helena Gualinga et Mitzi Jonelle Tan, parmi d'autres.

On y découvrira les performances de Lenny Kravitz, Billie Eilish, H.E.R. et Jon Batiste, avec les invités d’honneur FINNEAS et Mosimann, pour appeler les dirigeants du monde et du secteur privé à s’engager dans la lutte contre la crise climatique.

John Boyega, Connie Britton, Sabrina Dhowre Elba, Cyril Dion, Danai Gurira, Diane Kruger, Aïssa Maïga, Norman Reedus et Michelle Yeoh se joindront également à l'événement.

Les pays et les personnes les plus vulnérables du monde sont ceux qui contribuent le moins au changement climatique et, pourtant, ce sont eux qui en souffrent le plus. Pour remédier à ce fléau, Global Citizen lance la campagne d'un an Power Our Planet, pour améliorer la situation financière des pays vulnérables et leur donner accès à des solutions de financement afin d'investir dans la transition vers les énergies propres et affronter les catastrophes naturelles.

La campagne Power Our Planet rassemble des millions de personnes à travers le monde pour agir, faire entendre leur voix et appeler les dirigeants à prendre des engagements ambitieux pour tenir les promesses de financement qui ont déjà été faites, débloquer des financements critiques, investir dans la transition écologique pour maintenir le réchauffement climatique sous 1,5 degré, et augmenter le soutien aux pays les plus pauvres pour résoudre les problèmes d'inégalité sanitaire, d'éducation et de pauvreté.

Ce concert sera diffusé en direct à partir de 20:00 sur Culturebox et la plateforme france.tv, et en différé à partir de 23.00 sur France 2.