"Les plus belles vacances" : nouvelle saison sur TF1 dès le 10 juillet 2023 avec Valérie Damidot

Valérie Damidot sera de retour sur TF1 du lundi au vendredi à 17:30 dès le 10 juillet 2023 pour une nouvelle saison inédite de l'émission "Les plus belles vacances".

Le soleil au zénith, les températures qui grimpent… Décollage imminent pour les vacances d’été ! Et pour profiter d’un repos bien mérité, il faut trouver l’endroit parfait.

Pour cette nouvelle saison, Valérie Damidot vous emmène découvrir des hébergements de rêve dans des paysages à couper le souffle pour un dépaysement garanti !

Et pour cela, inutile d’aller au bout du monde : de l’Occitanie à la Vendée, en passant par le Bassin d’Arcachon, les longues plages des Landes ou les calanques de Marseille, la France regorge de petits paradis. Camping 5 étoiles, villa les pieds dans l’eau, camping-car, ou maisons d’artistes insolites, notre pays offre toutes les possibilités de vacances.

Chaque jour, du lundi au vendredi, des vacanciers auront la chance de découvrir des lieux d’exception. L’objectif : les aider à choisir l’endroit idéal où passer leur plus bel été.

Dans chaque lieu, ils seront accueillis par un duo de propriétaires qui défendra la qualité de l’hébergement et des activités proposées. Une compétition ensoleillée pour convaincre les vacanciers que la perle rare se trouve bien chez eux !

À chaque épisode, une quête différente :

L’humoriste Titoff part à la recherche de la maison de vacances parfaites pour accueillir toute sa famille marseillaise.

Souk et Olivier Gayat des "Familles Nombreuses : la vie en XXL" cherchent avec l’aide de leur fille aînée, Olivia, le lieu pour emmener pour la toute première fois leurs 9 enfants en vacances.

Un épisode spécial camping-car où un couple cherche le véhicule idéal pour réunir leur petite famille recomposée.

Deux des danseurs de la troupe du spectacle musical "Grease" cherchent un lieu de rêve pour célébrer avec toute la troupe la fin d’une longue période de représentations.

Deux footballeuses professionnelles du FC Metz partent en quête du lieu parfait pour célébrer la fin de saison avec leur équipe au complet.

Mais aussi une incroyable surprise faite par un vacancier à sa partenaire pour une demande en mariage !

À l’issue de chaque visite, les vacanciers devront attribuer individuellement 2 notes pour :

L’hébergement : le lieu de résidence est-il à la hauteur de leurs espérances ?

Les loisirs : les activités proposées correspondent-elles à leurs envies ?

Le tout sous le regard avisé de Valérie Damidot qui rythmera les visites par sa bonne humeur et ses bons conseils.

Les vacanciers feront leur choix final et annonceront aux propriétaires qui sera le grand vainqueur parmi les 3 hébergements en compétition.

Le lieu gagnant remportera la somme de 500€ et les vacanciers, eux, auront la certitude de passe "les plus belles vacances".