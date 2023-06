“Hôtel du Temps” : Thierry Ardisson face à Coluche sur France 3 vendredi 23 juin 2023 - Vidéo

Vendredi 23 juin 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un nouveau numéro de l'émission de Thierry Ardisson : “Hôtel du Temps” dans lequel il se retrouve face à Coluche.

« Moi, ce que je voudrais, c’est mourir de mon vivant ! » avait coutume de dire Coluche. C’est ce qui s’est passé le 19 juin 1986, à Opio (Alpes-Maritimes).

Coluche nous a quittés au sommet de sa gloire. Presque 40 ans plus tard, grâce à l’Intelligence artificielle et avec des propos avérés, Coluche revient. Et il n’a pas pris une ride. Il suffit de l’entendre s’exprimer sur la politique, la police, le travail ou la retraite pour constater que l’inventeur des Restos du Cœur est plus que jamais d’actualité.

Coluche revivra dans Hôtel du Temps, un biopic où alternent rire et émotion, à travers des interviews bourrées de punchlines, des archives iconiques ou rares et des saynètes amusantes avec les employés de l’hôtel.

Venez découvrir Hôtel du Temps, entrez dans cet incroyable métavers où des stars de légende ressuscitent le temps de nous apporter encore de leur talent.