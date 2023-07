"La carte aux trésors" dans la vallée de la Maurienne, mercredi 5 juillet 2023 sur France 3 - Vidéo

Mercredi 5 juillet 2023 à 21:10, Cyril Féraud vous proposera de suivre sur France 3 un numéro inédit de "La carte aux trésors" qui se déroulera dans la vallée de la Maurienne.

Ce nouveau numéro de "La carte aux trésors" se déroule en région Auvergne-Rhône-Alpes, à la découverte de la Savoie, et plus particulièrement de la vallée de la Maurienne.

La zone de jeu s’étendra le long de l’Arc, la rivière qui coule dans la vallée de la Maurienne, entre le massif de la Vanoise au nord et l’Italie et le col du Galibier au sud, en passant par Saint-Jean-de-Maurienne, Modane et Bonneval-sur-Arc.

Les deux candidats, Charlotte et Najim, vont devoir résoudre des énigmes pour découvrir le Trésor et s'élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte de décors grandioses où des amateurs de sensations fortes défient la loi de l’équilibre !

Ils dégusteront une fondue célèbre, qui fait la réputation de la Maurienne et de la Savoie.

Nous nous intéresserons ensuite à une énergie verte, une ressource assez méconnue qui a accompagné le développement de la région. Déjà exploitée depuis plus d’un siècle, elle semble inépuisable !

Un jeu en trois parties

Les énigmes

Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

La rose des vents

Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

Le trésor

C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent faire face à de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. À eux d’adapter leurs choix en fonction de ces handicaps tels « L'énigme sans hélico » dans laquelle ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser le mode de transport alternatif qui leur est proposé, « Un seul vol » où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois, et « Le bonus » où ils ont le choix d’aller récupérer un indice supplémentaire pour décrypter l’énigme.

Cet été, "La Carte aux Trésors" privilégie l'interactivité avec le public. La carte de jeu est désormais disponible pendant la diffusion grâce à un QR Code affiché dans l’émission. Ce QR code permet d’accéder à la carte de jeu ainsi qu’à de nombreuses informations sur les différents sites auxquels peuvent accéder les candidats. Les destinations concernées sont : la Maurienne, la Côte d'Opale, la Lozère, l'Alsace et les Bouches-du-Rhône.