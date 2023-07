"Samson et Dalila" aux Chorégies d'Orange, samedi 8 juillet 2023 sur France 4

Samedi 8 juillet 2023 à 21:10, France 4 vous proposera de voir ou de revoir l'opéra en 3 actes et 4 tableaux « Samson et Dalila » de Saint-Saëns aux Chorégies d'Orange.

A Gaza, sur une place de la ville. Les Hébreux, asservis aux Philistins, écoutent Samson qui tente de leur redonner courage et leur promet une rapide délivrance. Le rassemblement attire l'attention d'Abimélech. Ses moqueries à l'égard du Dieu qu'invoquent les Juifs provoquent la colère de Samson, qui s'empare de l'épée du satrape et le tue.

Dans la foule en liesse surgit l'ensorcelante Dalila, entourée des plus belles des Philistines. Elle séduit Samson et l'invite à la suivre dans sa demeure. Lui ayant arraché le secret de sa force - tirée de sa chevelure -, elle profite de son sommeil pour lui faire couper les cheveux.

Une oeuvre biblique à l'érotisme à peine masqué, Samson et Dalila permet à Camille Saint-Saëns d'offrir au public un « grand opéra » spectaculaire et néanmoins intime lorsqu'il s'agit de séduction ou de repentir.

En outre, le choeur, puissant et généreux, est un personnage à part entière. Et que dire du ballet dont la musique est certainement l'une des plus réussies de l'histoire de l'opéra.

Avec : Marie-Nicole Lemieux dans le rôle de Dalila et Roberto Alagna dans le rôle de Samson / Orchestre philharmonique de Radio France / Chœurs des Opéras Grand Avignon et de Monte-Carlo / Ballets des Opéras Grand Avignon et de Metz.