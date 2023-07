"Les traitres : seront-ils démasqué ?" : 1er épisode sur M6 mercredi juillet 2023

Mercredi 12 juillet 2023 à 21:10, le jeu phénomène "Les traitres : seront-ils démasqué ?" sera de retour pour une nouvelle saison plus addictive et palpitante...

Dans ce jeu rythmé par les mensonges, les manipulations et les trahisons, 18 personnalités vont vivre une expérience qu’elles ne sont pas près d’oublier.

Pendant plusieurs jours, les joueurs vont participer à un jeu psychologique hors du commun pour remporter, au profit de leur association, 100 lingots d’argent soit 50 000€.

Chaque jour, pour remporter les lingots, ils devront affronter des missions. Mais cette cagnotte ne sera pas pour tout le monde. S’ils sont 18 à participer à cette aventure, ils ne seront pas tous dans le même camp : il y aura des Traîtres et des Loyaux. Un seul des deux camps repartira avec le butin.

Nouveauté cette saison : les joueurs ne sauront pas le nombre de traîtres qui se cachent parmi eux...

Dans ce jeu de dupes, qui trahira pour gagner ?

Jour et nuit, les Traîtres devront mentir sur leur véritable identité, élaborer des stratégies pour tromper les Loyaux et assurer leur place dans le jeu. Pour y parvenir, ils devront remporter des épreuves, résister à la pression psychologique, déjouer des stratégies, tromper et manipuler l’ennemi…

Alors, les Traîtres seront-ils démasqués ? Qui des Traîtres ou des Loyaux gagnera ce jeu ? Jusqu’où les joueurs seront-ils prêts à aller pour remporter des lingots ?

Une chose est sûre, tous les coups sont permis et les stratégies de chacun vont plus que jamais bouleverser cette deuxième saison.

Les participants de cette 2ème saison : Jean Lassalle, Charlotte de Turckheim, Claude Dartois, Tibo Inshape, Juju Fitcats, Vincent Desagnat, Laura Flessel, Nathalie Marquay-Pernaut, Tom Pernaut, Caroline Margeridon, Kheiron, Andy, Norbert Tarayre, Guillaume Pley, Natasha St-Pier, Kristofer, Vincent Cespedes.