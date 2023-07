"Le Concert de Paris" & le feu d'artifice du 14 juillet 2023 en direct sur France 2 avec Stéphane Bern

Jeudi 14 juillet à partir de 21.10, Stéphane Bern vous fera vivre en direct sur France 2 depuis le Champs-de-Mars le Concert de Paris et le feu d'artifice.

A l’occasion des 10 ans du concert, la Ville de Paris, France Télévisions, Radio France et Electron Libre Productions sont heureux d’offrir aux téléspectateurs et auditeurs deux moments d’exception lors d’une même soirée : « Le Concert de Paris » et le « Feu d’artifice de la Ville de Paris ».

Ce concert sera diffusé en direct sur France 2 et France Inter, en simultané par l’UER-Eurovision sur les antennes de plus de dix pays, ce qui en fait un des plus grands événements de musique classique mondial, suivi par plusieurs dizaines millions de téléspectateurs.

Au pied de la Tour Eiffel, l’Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, sous la direction de Cristian Măcelaru, ainsi que les plus grands solistes internationaux nous offriront un 10ème anniversaire grandiose sur le thème de la Fraternité, avant d’entonner une vibrante Marseillaise, pour un moment d’union nationale.

Pour souffler ses 10 bougies, "Le Concert de Paris" a réuni un casting de rêve !

Programmation Artistique (sous réserve) :

Chœur de Radio France - Aurore Tillac , cheffe de choeur.

, cheffe de choeur. Maîtrise de Radio France - Sofi Jeannin , cheffe de choeur.

, cheffe de choeur. Orchestre National de France – Cristian Măcelaru , direction.

, direction. Vilde Frang , violon.

, violon. Daniil Trifonov , piano.

, piano. Ermonela Jaho , soprano.

, soprano. Marie-Laure Garnier , soprano.

, soprano. Stéphanie d’Oustrac , mezzo-soprano.

, mezzo-soprano. Jonas Kaufmann , ténor.

, ténor. Ludovic Tezier , baryton-basse.

Le concert de Paris est un événement culturel de premier plan qui met les plus grands talents de l’art lyrique et de la musique classique, au service d’une fête populaire et citoyenne, partagé, avec le plus grand nombre, en France et dans plus de 10 pays dans le monde, réunissant des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde.

La soirée sera également diffusée en direct sur France Inter et sera présentée par Anna Sigalévitch.

Le feu d'artifice de la Ville de Paris

Cette année encore, à l’occasion de la Fête nationale du 14 Juillet, la Ville de Paris organise le tir d’un feu d’artifice depuis la Tour Eiffel à l’attention des Parisiens, de tous les Français et des visiteurs de la capitale. Un spectacle pyrotechnique conçu et proposé par la société Groupe F, orchestré par Christophe Berthonneau.

Comme annoncé par Anne Hidalgo dans ses vœux 2023, les Outre-mer et la créolité constituent le thème de cette nouvelle édition. Ainsi, le ciel parisien s’illuminera aux couleurs des Caraïbes, des pays lusophones, ou encore de Cuba au soir de la Fête nationale. Une bande-son rendant hommage aux Outre-mer, véritable pont entre les continents, accompagnera le feu.

Cette mise à l’honneur s’inscrit dans un ensemble d’évènements célébrant les Outre-mer à Paris, nommé « Saison » par la Ville de Paris, incluant notamment Paris-Plages, placé sous le signe de la Polynésie cette année, en vue de l’accueil des Jeux à Paris mais aussi le Carnaval Tropical de Paris, célébré le 2 juillet dernier sur les Champs-Elysées.