"Qui peut nous battre ?" : Spéciale célébrités lundi 31 juillet 2023 sur M6 : les participants

Le jeu "Qui peut nous battre ?" sera de retour sur M6 lundi 31 juillet 2023 à 21:10 avec des célébrités qui vont unir leurs forces pour tenter de battre 100 candidats et faire gagner un téléspectateur.

Un quiz de culture générale, un buzzer et 30 000 euros à la clé, c’est la promesse du grand jeu "Qui peut nous battre ?" qui fait son retour sur M6 pour une nouvelle édition.

6 célébrités s’unissent pour tenter de battre 100 Français et remporter jusqu’à 30 000 euros pour la Fondation pour la recherche médicale dont Thierry Lhermitte est le parrain.

Éric Antoine a encore misé sur une équipe de choc pour mettre toutes les chances de son côté : Thierry Lhermitte pour la médecine, Diane Leyre pour la France et ses régions, Jeanfi Janssens pour les voyages, Caroline Vigneaux pour le droit, Hélène Segara pour la musique, et enfin lui-même pour le divertissement. Connaissent-ils si bien leur domaine de prédilection ? Réussiront-ils à défendre leur équipe ?